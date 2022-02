Grands Entretiens:Ngozi Okonjo-Iweala Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Ngozi Okonjo-Iweala a été Ministre des Affaires étrangères, puis ministre des Finances au Nigéria, son pays natal, elle a également été Directrice générale de la Banque mondiale. Son rôle actuel lui confère le statut de femme africaine la plus puissante au monde, dans un poste qui a, jusqu’ici, été uniquement tenu par des hommes. Comment manie-t-elle ses nouvelles responsabilités? Quels sont les principaux challenges d’un poste aussi exposé, notamment au niveau politique ?

Nommée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde en 2021 par le prestigieux TIME Magazine, Ngozi Okonjo-Iweala est la Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

