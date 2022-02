Grands Entretiens:La photo que je n’ai pas prise | Véronique de Viguerie Théâtre Pitoëff, 10 mars 2022, Genève.

Théâtre Pitoëff, le jeudi 10 mars à 18:00

L’obsession de Véronique de Viguerie se fixe sur un taliban dont les yeux verts ont fait le tour du monde. Publiée, détournée par les vainqueur·es et les vaincu·es, sa photo est devenue le symbole de la guerre. Quand le taliban aux yeux verts resurgit, il n’est plus seulement question de photographie, mais de tragédie de l’histoire afghane. Véronique de Viguerie a vécu le départ des troupes américaines, le retour au pouvoir des talibans en août 2021 et la fuite désespérée de milliers d’Afghan·es. Rencontre sur scène, en images et en mots, animée par Léna Mauger, rédactrice en chef des revues XXI et 6Mois, dans le cadre du nouveau podcast “y’a pas photo”, produit par Binge Audio et le FIFDH.

Quinze ans après avoir échappé à un attentat suicide à Kaboul, la photographe française Véronique de Viguerie est hantée par ceux qui ont tenté de l’assassiner.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



