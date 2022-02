Grands Entretiens:Dans la mesure de l’impossible | Tiago Rodrigues La Comédie de Genève, 11 mars 2022, Genève.

Grands Entretiens:Dans la mesure de l’impossible | Tiago Rodrigues

La Comédie de Genève, le vendredi 11 mars à 20:00

On parle métaphoriquement du théâtre des opérations lorsqu’on évoque les missions humanitaires; or ici c’est la scène du théâtre qui est concernée. Éminent auteur, cinéaste, metteur en scène et acteur portugais, Tiago Rodrigues, le tout nouveau directeur du Festival d’Avignon, vient de passer plusieurs mois immergé dans la Genève internationale et humanitaire pour la création de la pièce Dans la mesure de l’impossible à la Comédie de Genève en février 2022. En partant à la rencontre des humanitaires et de leurs dilemmes, Rodrigues se questionne lui-même sur l’engagement artistique. Faut-il sauver le monde ou le fictionner ? Se jeter dans la bataille ou la dénoncer ? Agir directement sur le réel ou le raconter ? Part-on sur le terrain pour se réaliser soi-même… ou jouer un rôle ?

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Ce débat est précédé du film «dans la mesure du possible» de Romain Girard

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T23:00:00