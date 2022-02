Grands Entretiens : Femmes leaders dans la Genève internationale | Tatiana Valovaya Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Théâtre Pitoëff, le lundi 7 mars à 18:15

Depuis quelques années, d’autres femmes d’envergure arrivent à la tête de grandes institutions de la Genève internationale. Toutes sont les premières femmes à être nommées à leur poste respectif. C’est une avancée notable, mais peut-on parler de «révolution» ? Les instances internationales se féminisent-elles vraiment ? Comment Tatiana Valovaya navigue-t-elle à un poste qui a auparavant toujours été détenu par un homme ? Cette rencontre se déroule dans le cadre d’une série de masterclasses avec Rebecca Amsellem organisées par le Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Plein Tarif : 15CHF Tarif Réduit et Jeune : 10CHF Tarif 20ans/20 francs : 8CHF

Après une carrière en tant qu'économiste, journaliste puis diplomate dans son pays natal, la Russie, Tatiana Valovaya est nommée en 2019 Directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T18:15:00 2022-03-07T19:45:00

