GRANDS CRUS CLASSIQUES – LES VOIX DU COEUR Saint-Chinian, 3 avril 2022, Saint-Chinian.

2022-04-03 – 2022-04-03

15 EUR Sous la direction artistique de Ulrike Van Cotthem, « Grands Crus Classiques » poursuit sa programmation en 2022

Les Voix du Cœur

« La musique doit venir du cœur et aller droit au cœur » une phrase de Sergei Rachmaninoff en écho à celle de Franz Liszt.

Axel Lenarduzzi, un pianiste au talent incriyable, vous invite à un voyage à la fois sentimental, festif et spirituel. Au programme : Grieg, Liszt, Schubert, Wagner et Rachmaninoff. La soprano Ulrike Van Cotthem rejoindra l’artiste pour quelques mélodies des mêmes compositeurs.

Grands crus classiques

+33 6 65 37 50 74

