Plélo Plélo Côtes-d'Armor, Plélo Grands concours autour de la pomme – Plélo fête la Pomme Plélo Plélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélo

Grands concours autour de la pomme – Plélo fête la Pomme Plélo, 7 novembre 2021, Plélo. Grands concours autour de la pomme – Plélo fête la Pomme Salle polyvalente Rue de la solidarité Plélo

2021-11-07 15:00:00 – 2021-11-07 19:00:00 Salle polyvalente Rue de la solidarité

Plélo Côtes d’Armor La municipalité de Plélo organise le concours de tartes aux pommes et gâteaux aux pommes.

Ce concours se déroulera en deux étapes :

• Dépôt des gâteaux pour 15h à la salle polyvalente.

• Remise des prix à 18h.

Deux catégories composent le concours : catégorie 1 Tartes aux Pommes, catégorie 2 Gâteaux aux Pommes.

Inscriptions jusqu’au 6 novembre auprès de la mairie : sur place, par téléphone ou mail. accueil@plelo.fr +33 2 96 79 53 53 http://www.plelo.fr/fr/actualite/243733/fete-pomme La municipalité de Plélo organise le concours de tartes aux pommes et gâteaux aux pommes.

Ce concours se déroulera en deux étapes :

• Dépôt des gâteaux pour 15h à la salle polyvalente.

• Remise des prix à 18h.

Deux catégories composent le concours : catégorie 1 Tartes aux Pommes, catégorie 2 Gâteaux aux Pommes.

Inscriptions jusqu’au 6 novembre auprès de la mairie : sur place, par téléphone ou mail. Salle polyvalente Rue de la solidarité Plélo

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plélo Autres Lieu Plélo Adresse Salle polyvalente Rue de la solidarité Ville Plélo lieuville Salle polyvalente Rue de la solidarité Plélo