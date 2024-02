Grands concerts d’été Martin Solveig, Bakermat et The Avener au Vélodrome Arcachon, samedi 27 juillet 2024.

Grands concerts d’été Martin Solveig, Bakermat et The Avener au Vélodrome Arcachon Gironde

Venez découvrir trois Djs incroyables au Vélodrome d’Arcachon cet été !

THE AVENER

Tristan Casara n’est pas qu’un simple DJ/Producteur. Un premier album The Wanderings of the Avener sorti en 2015, fait de lui une des nouvelles stars du monde de l’électro.

BAKERMAT

Original. C’est le mot qui décrit le mieux la musique de Bakermat qui aime créer une musique qui n’existe pas encore. Un mélange de sonorités pour une création « feel good » unique.

MARTIN SOLVEIG

Producteur, dj, mais aussi créateur touche à tout, Martin Solveig a toujours mis une attention toute particulière à travailler son image et à raconter des histoires.

Tarifs de 38 à 43 euros

Places non numérotées. Placement libre à l’arrivée, au choix sur les gradins ou en fosse.

Le 27 juillet 2024 à 20h. Ouverture des portes à 19h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 20:00:00

fin : 2024-07-27 00:00:00

3 Rue Guynemer

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@arcachon.com

L’événement Grands concerts d’été Martin Solveig, Bakermat et The Avener au Vélodrome Arcachon a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Arcachon