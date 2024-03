Grands Chemins Prieuré de La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire, mercredi 6 novembre 2024.

GRANDS CHEMINS c’est le rendez-vous culturel, international et solidaire du mois de novembre ; une invitation au voyage et à la découverte des cultures d’ailleurs ; une incitation à réfléchir autrement aux grands enjeux communs

de notre planète ; à se rassembler autour de valeurs d’accueil, de solidarité et de convivialité.

Chaque année, GRANDS CHEMINS vous propose également une destination. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-06

fin : 2024-11-30

Prieuré de La Charité-sur-Loire Cour du Chateau

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté communication@citedumot.fr

