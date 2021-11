Grands Chemins La Charité-sur-Loire, 3 novembre 2021, La Charité-sur-Loire.

Grands Chemins Prieuré de La Charité-sur-Loire Cour du Chateau La Charité-sur-Loire

2021-11-03 – 2021-11-28 Prieuré de La Charité-sur-Loire Cour du Chateau

La Charité-sur-Loire 58400

Curiosité, accueil, partage sont les mots-clés de GRANDS CHEMINS, le rendez-vous de l’automne à La Charité-sur-Loire et à travers les Bertranges et la Nièvre.

Le mois de Novembre est placé sous le signe du voyage et de la découverte des langues et cultures d’ailleurs. Initié par la Cité du Mot mais porté par plus d’une vingtaine de partenaires répartis dans tous le département, GRANDS CHEMINS est un rendez-vous pas comme les autres : bienveillant, festif et solidaire. Chaque année une destination colore la programmation : après l’Amérique latine en 2020, cette année le sous-continent indien est à l’honneur pour cette quatrième édition de GRANDS CHEMINS !

Quelques temps forts du programme :

mercredi 3 novembre : Journée d’ouverture, avec le petit-déjeuner du monde, découverte du Carrom (billard indien) et célébration d’une grande fête indienne : Diwali (fête des lumières),

9 novembre : Rencontre littéraire et atelier d’écriture, avec Salma Kojok à Prémery,

20 novembre : Voyage littéraire à deux voix à La Charité-sur-Loire,

25 et 26 novembre : Détour par l’Argentine, RDV initialement prévus en 2020,

27 novembre : Soirée Sri-Lanka, au restaurant Com’ Chez Nous – La Charité-sur-Loire

communication@citedumot.fr +33 3 86 57 99 38 http://citedumot.fr/grands-chemins/

Prieuré de La Charité-sur-Loire Cour du Chateau La Charité-sur-Loire

