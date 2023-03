GRANDS BALLETS TAHITI AUX MARQUISE Le Mirage, 27 janvier 2024, MEZOS.

GRANDS BALLETS TAHITI AUX MARQUISE Le Mirage. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 15:00

PG ORGANISATION (2.RE-2021-004281) Présente : ce spectacle . Né en 1964 à Taioahe sur l’île de Nuku Hiva dans l’archipel des Marquises, Théo Sulpice est auteur, compositeur et interprète. A 15 ans il est recruté par la troupe du ballet Tahiti Nui pour partir en tournée pendant six mois en Amérique du Sud. Suivront ensuite des tournées dans la plupart des continents. En 1985 il s’installe à Paris et crée le groupe « Tamure Tahiti » qui se produit dans plusieurs grands cabarets. Rn 1992, il crée le Ballet Tahiti aux Marquises et se produit partout en Europe, mettant à l’honneur les chants et les danses de Polynésie. Véritable ambassadeur et défenseur de la culture polynésie de danseurs et musiciens sillonnent le monde pour vous faire partager leur joie de vivre, de chanter et de danser.

Le Mirage MEZOS Avenue de la Gare Landes

