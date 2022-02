GRANDS AMPHIS : Conférence donnée par Mme Charlotte Mus sur » Versailles 1900-1930 Art nouveau – Art déco « Éd.Aam. » Université Ouverte de Versailles, 11 avril 2022, Versailles.

Université Ouverte de Versailles, le lundi 11 avril à 18:30

_Conférence prononcée par_ **_Charlotte Mus_**_, historienne de l’architecture._ Ville classique par excellence, Versailles possède un fabuleux patrimoine architectural Ar t nouveau et Art déco encore peu connu que ce livre dévoile. Ici, une succession de villas et maisons en meulière et en céramique d’une stupéfiante beauté, là, des cités-jardins fleuries et ravissantes et de multiples trésors signés par des architectes aussi talentueux qu’Henri Sauvage, André Lurçat, André Ventre, Henri et André Gutton, Auguste Perret…mais aussi par de nombreux maîtres moins connus mais tout aussi inspirés. Cinémas, églises, synagogues, crèches, garages automobiles, fabriques et gares, offrent aux regards des architectures inventives et inédites. **_Luc Boegly_** _: Photographe de renommée internationale, reconnu pour ses photographies d’architectures._

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T18:30:00 2022-04-11T20:00:00