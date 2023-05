Le OFF de La voix du rock Grand’rue, 3 juin 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

La Voix du Rock organise un OFF en centre ville, sous les Halles, au cœur de Couhé, grâce au concours de nos commerçants, vous pourrez venir apprécier un marché de créateurs exposants de 10h à 18h00 et 3 concerts gratuits auront lieu dans l’après-midi :

14h30 : GINE CAJUSTE – Chanteuse de Pop Soul

15h30 : OBO & MIA – Chanson française

17h00 : Mr WHITE – Rock 50’/60′

Un petit marché de créateurs sera installé derrière les Halles, ils vous proposeront de découvrir leurs créations originales.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 18:50:00. .

Grand’rue Les Halles de Couhé

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Voix du Rock organizes an OFF in the city center, under the Halles, in the heart of Couhé, thanks to the help of our shopkeepers, you will be able to come and appreciate a market of exhibiting creators from 10:00 am to 6:00 pm and 3 free concerts will take place in the afternoon :

? 2:30 pm: GINE CAJUSTE – Pop Soul singer

? 3:30 pm: OBO & MIA – French song

? 5:00 pm: Mr WHITE – Rock 50’/60′

? A small market of creators will be installed behind the Halles, they will propose you to discover their original creations

La Voix du Rock organiza un OFF en el centro de la ciudad, bajo las Halles, en pleno corazón de Couhé, gracias a la ayuda de nuestros comerciantes, podrá venir a disfrutar de un mercado de creadores expositores de 10h a 18h y por la tarde tendrán lugar 3 conciertos gratuitos :

? 14.30 h: GINE CAJUSTE – cantante de Pop Soul

? 15.30 h: OBO & MIA – Canción francesa

? 17.00 h: Mr WHITE – Rock 50’/60′

? Un pequeño mercado de creadores se instalará detrás de las Halles, le propondrán descubrir sus creaciones originales

La Voix du Rock organisiert ein OFF im Stadtzentrum, unter den Markthallen, im Herzen von Couhé. Dank der Unterstützung unserer Geschäftsleute können Sie von 10 bis 18 Uhr einen Markt mit ausstellenden Kreativen genießen, und am Nachmittag finden drei kostenlose Konzerte statt:

? 14:30 Uhr: GINE CAJUSTE – Pop-Soul-Sängerin ?

? 15.30 Uhr: OBO & MIA – Französischer Chanson

17:00 Uhr: Mr WHITE – Rock 50’/60′

? Hinter Les Halles wird ein kleiner Designermarkt aufgebaut, auf dem Sie ihre originellen Kreationen entdecken können

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou