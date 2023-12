Soirée festive Après-ski Grand’Rue Sewen, 16 mars 2024 19:30, Sewen.

Sewen,Haut-Rhin

Le CSSA de Rimbach organise sa 2ème soirée après-ski. Animation par l’orchestre Santa Esmeralda, ambiance garantie et tenue adaptée fortement conseillée ! Au menu : Apéritif maison offert, tartiflette ou knepfle/émincé de poulet (à préciser lors de la réservation), dessert et café. Sur réservation par téléphone ou par mail à presidentcssar@gmail.com avant le 25 février..

2024-03-16. EUR.

Grand’Rue

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est



CSSA Rimbach organizes its 2nd après-ski party. Entertainment by the Santa Esmeralda orchestra, atmosphere guaranteed and appropriate attire strongly advised! Menu: Complimentary aperitif, tartiflette or knepfle/chicken breast (please specify when booking), dessert and coffee. Reservations by phone or e-mail to presidentcssar@gmail.com before February 25.

El CSSA de Rimbach organiza su segunda velada après-ski. Animación a cargo de la orquesta Santa Esmeralda, ambiente garantizado y ropa apropiada muy recomendable Menú: aperitivo de cortesía, tartiflette o knepfle/pechuga de pollo (especifíquelo al hacer la reserva), postre y café. Reservas por teléfono o correo electrónico a presidentcssar@gmail.com antes del 25 de febrero.

Der CSSA von Rimbach organisiert seine 2. Après-Ski-Party. Animation durch das Orchester Santa Esmeralda, garantierte Stimmung und angepasste Kleidung dringend empfohlen! Menü: hausgemachter Aperitif, Tartiflette oder Knepfle/Hühnerfleisch (bitte bei der Reservierung angeben), Dessert und Kaffee. Auf Reservierung per Telefon oder E-Mail an presidentcssar@gmail.com vor dem 25. Februar.

