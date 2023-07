Marché aux puces Grand’Rue Sentheim, 10 septembre 2023, Sentheim.

Sentheim,Haut-Rhin

Venez découvrir le marché aux puces organisé par le club de foot de Lauw-Sentheim. Buvette et petite restauration sur place..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . 0 EUR.

Grand’Rue

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the flea market organized by the Lauw-Sentheim soccer club. Refreshments and snacks on site.

Venga a descubrir el mercadillo organizado por el club de fútbol Lauw-Sentheim. Refrescos y aperitivos disponibles.

Entdecken Sie den Flohmarkt, der vom Fußballverein Lauw-Sentheim organisiert wird. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de tourisme de Masevaux