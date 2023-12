La (non) politique nucléaire européenne Grand’Rue Réauville, 4 décembre 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

Conférencier : Thierry Caillon, qui a exercé 40 ans au sein du secteur énergétique. Rappel de la genèse de la création de la politique nucléaire européenne, revue des raisons de son échec et conséquences..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Grand’Rue Salle des Associations – Maison Derz’ass

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Speaker: Thierry Caillon, who spent 40 years working in the energy sector. Recap of the genesis of the creation of European nuclear policy, review of the reasons for its failure and consequences.

Ponente: Thierry Caillon, que pasó 40 años trabajando en el sector energético. Repasará la génesis de la política nuclear europea, las razones de su fracaso y las consecuencias.

Referent: Thierry Caillon, der 40 Jahre lang im Energiesektor tätig war. Rückblick auf die Entstehung der europäischen Atompolitik, Überprüfung der Gründe für ihr Scheitern und Konsequenzen.

