Le plateau du Rouergue Grand’Rue Réauville, 4 décembre 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

Une conférence pour nous permettre de mieux découvrir le plateau du Rouergue, géologie et archéologie. Au printemps, une 2ème conférence portera sur la flore et les oiseaux de la région.

Conférencier : Raymond Gauthier..

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Grand’Rue Salle des Associations – Maison Derz’Ass

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A conference to help us discover the geology and archaeology of the Rouergue plateau. In spring, a 2nd lecture will focus on the flora and birds of the region.

Speaker: Raymond Gauthier.

Una conferencia para conocer mejor la meseta del Rouergue, su geología y arqueología. En primavera, una 2ª conferencia se centrará en la flora y las aves de la región.

Ponente: Raymond Gauthier.

Ein Vortrag, der uns das Plateau du Rouergue, Geologie und Archäologie näher bringen soll. Im Frühjahr wird sich ein 2. Vortrag mit der Flora und den Vögeln der Region befassen.

Referent: Raymond Gauthier.

