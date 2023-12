La fabuleuse histoire du jeu d’échecs Grand’Rue Réauville, 3 décembre 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

Conférencier : Christian Bernard, ancien arbitre international, animateur du Club d’échecs de Réauville. Échecs loisirs… seulement pour le plaisir !.

2023-12-08 17:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Grand’Rue Salle des Associations – Maison Derz’Ass

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Speaker: Christian Bernard, former international referee, leader of the Réauville Chess Club. Échecs loisirs? just for fun!

Ponente: Christian Bernard, antiguo árbitro internacional y dirigente del Club de Ajedrez de Réauville. Ajedrez de ocio… ¡sólo por diversión!

Referent: Christian Bernard, ehemaliger internationaler Schiedsrichter, Leiter des Schachclubs von Réauville. Freizeitschach? nur zum Spaß!

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes