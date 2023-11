L’envolée des prix de l’électricité : quelles (vraies) raisons ? Y a-t-il des remèdes (pérennes) ? Grand’Rue Réauville, 25 novembre 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

Existe-t-il des solutions durables à la flambée des prix de

l’électricité, autres que les mesures d’urgence temporaires

prises par le gouvernement pour juguler cette hausse ? Thierry CAILLON

a exercé 40 ans au sein du secteur énergétique..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Grand’Rue Salle Derz’ass –

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Are there any sustainable solutions to soaring electricity prices?

electricity prices, other than the temporary emergency measures

taken by the government to curb this rise? Thierry CAILLON

has worked in the energy sector for 40 years.

¿Existen soluciones sostenibles a la subida de los precios de la electricidad?

precios de la electricidad, aparte de las medidas de emergencia temporales

adoptadas por el Gobierno para frenar la subida? Thierry CAILLON

lleva 40 años trabajando en el sector de la energía.

Gibt es dauerhafte Lösungen für den Anstieg der Strompreise?

gibt es außer den vorübergehenden Notmaßnahmen, die die

die von der Regierung ergriffen wurden, um den Anstieg einzudämmen? Thierry CAILLON

ist seit 40 Jahren im Energiesektor tätig.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes