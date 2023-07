Journées Artisanales d’Art Grand’Rue Meymac, 18 août 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Les « Journées Artisanales d’Art » de Meymac, organisées par Tourisme Haute-Corrèze, accueillent durant trois jours une centaine d’artisans; bijoux, cuir, bois, ferronnerie…

En parallèle de ces journées, la Fête foraine avec manèges et autres attractions, attend petits et grands..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 22:00:00. .

Grand’Rue

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Journées Artisanales d’Art » of Meymac, organized by Tourisme Haute-Corrèze, welcome during three days a hundred of craftsmen; jewels, leather, wood, ironwork..

In parallel with these days, the fair with rides and other attractions, awaits young and old.

Las « Journées Artisanales d’Art » de Meymac, organizadas por Tourisme Haute-Corrèze, acogerán durante tres días a un centenar de artesanos que ofrecerán joyería, marroquinería, ebanistería, forja y mucho más.

Paralelamente a estas jornadas, un parque de atracciones con juegos mecánicos y otras atracciones espera a grandes y pequeños.

Die von Tourisme Haute-Corrèze organisierten « Journées Artisanales d’Art » (Kunsthandwerkertage) in Meymac bieten drei Tage lang rund 100 Kunsthandwerker aus den Bereichen Schmuck, Leder, Holz und Schmiedearbeiten an.

Parallel dazu findet ein Jahrmarkt mit Karussells und anderen Attraktionen für Groß und Klein statt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze