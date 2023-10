Troc plantes, troc livres Grand’Rue Marnes, 22 octobre 2023, Marnes.

Marnes,Deux-Sèvres

Venez échanger vos livres, graines de légumes et de fleurs, vos plantes annuelles, vos vivaces, vos boutures et vos savoir-faire… Un véritable moment de convivialité où tout se donne et tout s’échange en toute simplicité. Cuisson de pain au feu de bois, buvette et grignotages..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

Grand’Rue Prairie du Four à pain

Marnes 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and exchange your books, vegetable and flower seeds, your annuals, your perennials, your cuttings and your know-how… A real moment of conviviality where everything is given and exchanged in all simplicity. Wood-fired bread cooking, refreshments and nibbles.

Ven e intercambia tus libros, semillas de hortalizas y flores, plantas anuales y perennes, esquejes y conocimientos… Es un lugar acogedor donde puedes dar e intercambiar todo lo que quieras. Pan al horno de leña, refrescos y aperitivos.

Tauschen Sie Ihre Bücher, Gemüse- und Blumensamen, einjährigen Pflanzen, Stauden, Stecklinge und Ihr Know-how… aus. Ein echter Moment der Geselligkeit, in dem alles gegeben und alles ganz einfach getauscht wird. Brotbacken am Holzfeuer, Getränkestand und Knabbereien.

Mise à jour le 2023-10-14 par Maison du Thouarsais