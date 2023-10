Thé dansant Grand’Rue Balledent, 5 novembre 2023, Balledent.

Balledent,Haute-Vienne

Venez passer un moment convivial, chaleureux et danser au son des musiques interprétées par l’orchestre Jean Vincent. Une buvette et des gâteaux vous seront aussi proposés. Sur réservation..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 19:30:00. EUR.

Grand’Rue Salle des fêtes

Balledent 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a warm, friendly moment, dancing to the music played by the Jean Vincent orchestra. A refreshment bar and cakes will also be available. Please reserve in advance.

Venga a disfrutar de una velada cálida y acogedora, bailando al son de la música de la orquesta Jean Vincent. También habrá refrescos y pasteles. Es necesario reservar.

Verbringen Sie einen geselligen und herzlichen Moment und tanzen Sie zur Musik des Orchesters Jean Vincent. Ein Getränkestand und Kuchen werden Ihnen ebenfalls angeboten. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Pays du Haut Limousin