Marche gourmande Talma, 1 mai 2023, Grandpré.

Circuit de 10km en forêt (circuit de Fumuy, n°17). 5 étapes gourmandes au fil du parcours: café, entrée, salade au lard, fromages, glace.Accueil dès 9h15, départ entre 9h30 et 10h45. RDV à Talma, à la lisière de la forêt domaniale par la route forestière. Inscription obligatoire (jusqu’au 15 avril 2023). 28€/adulte, 15€/enfant -12 ans, gratuit -6ans (bénéfices au profit des Restos du Cœur). Organisé par le Rotary Club de Vouziers.

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . .

Talma

Grandpré 08250 Ardennes Grand Est



10km circuit in the forest (Fumuy circuit, n°17). 5 gourmet stages along the way: coffee, appetizer, bacon salad, cheese, ice cream. 9:15 am welcome, departure between 9:30 and 10:45 am. Meeting point at Talma, at the edge of the state forest by the forest road. Registration required (until April 15, 2023). 28/adult, 15/child -12 years old, free -6 years old (benefits for the Restos du C?ur). Organized by the Rotary Club of Vouziers

Circuito de 10 km en el bosque (circuito de Fumuy, n°17). 5 etapas gastronómicas a lo largo del recorrido: café, entrante, ensalada de bacon, queso, helado. Punto de encuentro en Talma, al borde del bosque estatal junto a la carretera forestal. Inscripción obligatoria (hasta el 15 de abril de 2023). 28 $/adulto, 15 $/niño -12 años, gratis para los menores de 6 años (beneficios para los Restos du Cœur). Organizado por el Rotary Club de Vouziers

10 km langer Rundweg durch den Wald (Rundweg von Fumuy, n°17). 5 Gourmet-Etappen auf der Strecke: Kaffee, Vorspeise, Salat mit Speck, Käse, Eis, Empfang ab 9:15 Uhr, Abfahrt zwischen 9:30 und 10:45 Uhr. Treffpunkt in Talma, am Rande des Staatswaldes auf der Forststraße. Anmeldung erforderlich (bis zum 15. April 2023). 28/Erwachsener, 15/Kind -12 Jahre, kostenlos -6 Jahre (Erlös zugunsten der Restos du C?ur). Organisiert vom Rotary Club Vouziers

Mise à jour le 2023-03-21 par Ardennes Tourisme