Roubaix Rdv dessin à Roubaix – la patinoire et les lumières des fêtes Grand’Place Roubaix, 6 janvier 2024 15:00, Roubaix. Rdv dessin à Roubaix – la patinoire et les lumières des fêtes Samedi 6 janvier 2024, 16h00 Grand’Place Pour vous lancer sur la patinoire, le tarif est de 3,50€/personne (prêt de patins compris). La patinoire revient à Roubaix pour les fêtes de fin d’année.

Profitons en pour dessiner, les patineurs et les éclairages festifs.

Pourquoi ne pas tenter du papier noir ou des feutres fluos ?

II faudra se couvrir chaudement… Les frileux pourront se réfugier dans un des cafés de la Place, notamment le café de l’Hotel de France, juste en face de la patinoire.

Nous pourrons nous y retrouver en fin d’après midi pour regarder les dessins et partager un verre.

Pour vous lancer sur la patinoire, le tarif est de 3,50€/personne (prêt de patins compris).

Rdv ouvert à tous, adultes et enfants accompagnés. Apportez simplement votre matériel de dessin Grand’Place Grand Place, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 66 46 00 https://www.ville-roubaix.fr/ https://www.facebook.com/mairie.roubaix;https://twitter.com/roubaix Desservie par la station de métro « Roubaix Grand’Place » depuis 1999, la Grand’Place de Roubaix est un espace public qui relie l’Hôtel de ville, l’église Saint-Martin, la Grande Rue et l’avenue Lebas, axe qui mène à la gare ferroviaire. Ses pavés accueillent régulièrement de grands évènements qui contribuent à la notoriété de la ville : le festival des cultures urbaines #Xu, le festival à l’accordéon, le NRJ music Tour, la patinoire, etc. Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’Place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T16:00:00+01:00 – 2024-01-06T19:00:00+01:00

