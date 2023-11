Noël en fête Grand’Place Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Noël en fête Grand’Place Roubaix, 17 décembre 2023, Roubaix. Noël en fête Dimanche 17 décembre, 16h00 Grand’Place Gratuit A partir de 16h : mascottes, fanfare DoubleVéDé Quintet, distribution de vin chaud et de chocolat chaud 17h30 : descente du Père Noël de la façade de l’Hôtel de Ville 18h : photo avec le Père Noël dans le hall de l’Hôtel de Ville et distribution de bonbons Grand’Place Grand Place, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 66 46 00 https://www.ville-roubaix.fr/ https://www.facebook.com/mairie.roubaix;https://twitter.com/roubaix Desservie par la station de métro « Roubaix Grand’Place » depuis 1999, la Grand’Place de Roubaix est un espace public qui relie l’Hôtel de ville, l’église Saint-Martin, la Grande Rue et l’avenue Lebas, axe qui mène à la gare ferroviaire. Ses pavés accueillent régulièrement de grands évènements qui contribuent à la notoriété de la ville : le festival des cultures urbaines #Xu, le festival à l’accordéon, le NRJ music Tour, la patinoire, etc. Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’Place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00 Service Communication Ville de Roubaix – Anaïs Gadeau Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Grand'Place Adresse Grand Place, Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Grand'Place Roubaix latitude longitude 50.691524;3.174255

