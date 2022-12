Noël en Fête Grand’Place Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Noël en Fête Grand'Place, 18 décembre 2022, Roubaix. Noël en Fête Dimanche 18 décembre, 15h00 Grand'Place

Gratuit

Venez fêter Noël sur la Grand’Place Grand’Place Grand Place, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’Place

03 20 66 46 00 https://www.ville-roubaix.fr/ https://www.facebook.com/mairie.roubaix;https://twitter.com/roubaix Desservie par la station de métro « Roubaix Grand’Place » depuis 1999, la Grand’Place de Roubaix est un espace public qui relie l’Hôtel de ville, l’église Saint-Martin, la Grande Rue et l’avenue Lebas, axe qui mène à la gare ferroviaire. Ses pavés accueillent régulièrement de grands évènements qui contribuent à la notoriété de la ville : le festival des cultures urbaines #Xu, le festival à l’accordéon, le NRJ music Tour, la patinoire, etc. De nombreuses animations au programme : mascottes, parade lumineuse…

Et aussi : 15h30 : brass band de Noël

: brass band de Noël de 16h30 à 17h30 : mascottes de Noël, personnages lumineux… 17h30 :descente du Père Noël et de ses lutins de la façade de l’Hôtel de Ville,

:descente du Père Noël et de ses lutins de la façade de l’Hôtel de Ville, 18h : photo avec le Père Noël, distribution de bonbons…

