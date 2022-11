Patinoire Grand’Place Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La patinoire revient pour de belles glissades en famille. Grand’Place Grand Place, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’Place

03 20 66 46 00 https://www.ville-roubaix.fr/ https://www.facebook.com/mairie.roubaix;https://twitter.com/roubaix Desservie par la station de métro « Roubaix Grand’Place » depuis 1999, la Grand’Place de Roubaix est un espace public qui relie l’Hôtel de ville, l’église Saint-Martin, la Grande Rue et l’avenue Lebas, axe qui mène à la gare ferroviaire. Ses pavés accueillent régulièrement de grands évènements qui contribuent à la notoriété de la ville : le festival des cultures urbaines #Xu, le festival à l’accordéon, le NRJ music Tour, la patinoire, etc. A NOTER: sur la glace, le port de gants et de chaussettes est obligatoire. ATTENTION, l’accès à la patinoire s’organise par séances à horaires fixes : Du lundi au jeudi: de 10h à 11h / de 11h15 à 12h15 et de 13h à 14h / de 14h15 à 15h15 / de 15h30 à 16h30 / de 16h45 à 17h45 Le vendredi : de 10h à 11h / de 11h15 à 12h15 et de 13h à 14h / 14h15 à 15h15 / de 15h30 à 16h30 / de 16h45 à 17h45 / de 18h à 19h / de 19h15 à 20h15

: de 10h à 11h / de 11h15 à 12h15 et de 13h à 14h / 14h15 à 15h15 / de 15h30 à 16h30 / de 16h45 à 17h45 / de 18h à 19h / de 19h15 à 20h15 Samedi et dimanche : de 10h à 11h / de 11h15 à 12h15 / de 12h30 à 13h30 / de 13h45 à 14h45 / de 15h à 16h / de 16h15 à 17h15 / de 17h30 à 18h30 / de 18h45 à 19h45

