Stage capoiera au Festival du mOrse Grand’place de la Mairie Couffouleux Coufouleux, 24 août 2023, Coufouleux.

Stage capoiera au Festival du mOrse Jeudi 24 août, 10h00 Grand’place de la Mairie Couffouleux Gratuit avec adhésion cie du morse :10€ / 15 participant.e.s max

Initiation à la pratique de la Capoeira encadrée par les artistes de la Cie DELÁ PRAKÁ

Danse-combat mettant en scène deux joueurs, sur une musique cadencée jouée par les participant.es de la ronde, elle laisse place à beaucoup d’improvisation et chacun y trouve sa place.

Grand'place de la Mairie Couffouleux 53 avenue Jean Bérenguier Coufouleux 81800 Tarn Occitanie https://ciedumorse.com/project/festival-du-morse-2023/ Pour sa 11ème édition, le Festival change ses dates : 25, 26 et 27 août 2023

Le Festival du mOrse, c’est 3 jours de fête avec 6 concerts gratuits et 11 spectacles : théâtre, marionnettes, cirque, danse, acrobatie, clown, contes, expo-photos et coin des mômes et manège. Et des ateliers de pratiques artistiques et master class.

Ambiance conviviale assurée ! Par la route A68 sortie 7 (Rabastens / Couffouleux) – 40km de Toulouse et d’Albi Par le train Gare Rabastens-Couffouleux proche, à pied (5 min) ou à vélo Tous les lieux de nos événements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite Privilégiez le covoiturage et la bicyclette !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T10:00:00+02:00 – 2023-08-24T12:00:00+02:00

©ciedelapraka