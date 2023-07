Stage vidéo au Festival du mOrse Grand’place de la Mairie Couffouleux Coufouleux, 24 août 2023, Coufouleux.

Stage vidéo au Festival du mOrse 24 – 27 août Grand’place de la Mairie Couffouleux Gratuit avec adhésion cie du morse :10€ / 6 participant.es max

AU CŒUR D’UN FESTIVAL

Initiation à la prise d’image, de son et montage vidéo encadrée par un.e professionnel.le dans les coulisses du Festival du mOrse.

A partir de 14 ans // 18h : jeudi 24/08 de 10h à 13h00 + les 3 jours de Festival LIEUX : Couffouleux – Salvagnac

Grand'place de la Mairie Couffouleux 53 avenue Jean Bérenguier Coufouleux 81800 Tarn Occitanie Pour sa 11ème édition, le Festival change ses dates : 25, 26 et 27 août 2023

Le Festival du mOrse, c’est 3 jours de fête avec 6 concerts gratuits et 11 spectacles : théâtre, marionnettes, cirque, danse, acrobatie, clown, contes, expo-photos et coin des mômes et manège. Et des ateliers de pratiques artistiques et master class.

Ambiance conviviale assurée ! Par la route A68 sortie 7 (Rabastens / Couffouleux) – 40km de Toulouse et d’Albi Par le train Gare Rabastens-Couffouleux proche, à pied (5 min) ou à vélo Tous les lieux de nos événements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite Privilégiez le covoiturage et la bicyclette !

