Les Visites du Jeudi > Domaine du Coquerel 24 route du Coquerel, 29 juin 2023, Grandparigny.

Calvados Coquerel & Gins Normindia.

Venez découvrir notre histoire, notre marque, nos produits et nos secrets de production au coeur du bocage normand, à quelques kilomètre du Mont-Saint-Michel..

24 route du Coquerel Domaine du Coquerel

Grandparigny 50600 Manche Normandie



Come and discover our history, our brand, our products and our production secrets in the heart of the Normandy bocage, a few kilometers from Mont-Saint-Michel.

Venga a descubrir nuestra historia, nuestra marca, nuestros productos y nuestros secretos de fabricación en el corazón del bocage normando, a pocos kilómetros del Mont-Saint-Michel.

Entdecken Sie unsere Geschichte, unsere Marke, unsere Produkte und unsere Produktionsgeheimnisse im Herzen der normannischen Bocage, nur wenige Kilometer vom Mont-Saint-Michel entfernt.

