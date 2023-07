Visite commentée du chantier de fouilles des vestiges de l’abbaye de Grandmont Grandmont Saint-Sylvestre, 29 juillet 2023, Saint-Sylvestre.

Saint-Sylvestre,Haute-Vienne

Visite commentée par le professeur Racinet du chantier de fouilles mené tous les ans en juillet sur le site historique de Grandmont. Entrée gratuite, dons espérés, réservation/renseignement abbaye.grandmont@gmail.com..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 11:30:00. EUR.

Grandmont

Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour by Professor Racinet of the excavation work carried out every July on the historic site of Grandmont. Free admission, donations welcome, reservation/information abbaye.grandmont@gmail.com.

Visita guiada por el profesor Racinet a las excavaciones que se realizan cada mes de julio en el sitio histórico de Grandmont. Entrada gratuita, se esperan donativos, reservas/información abbaye.grandmont@gmail.com.

Von Professor Racinet kommentierte Besichtigung der Ausgrabungsarbeiten, die jedes Jahr im Juli an der historischen Stätte von Grandmont durchgeführt werden. Eintritt frei, Spenden erhofft, Reservierung/Information abbaye.grandmont@gmail.com.

