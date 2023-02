Grand’messe suivie de la bénédiction des attelages et montures Artolsheim Catégories d’Évènement: Artolsheim

Grand’messe suivie de la bénédiction des attelages et montures, 15 août 2023, Artolsheim . Grand’messe suivie de la bénédiction des attelages et montures Les Bains Artolsheim Bas-Rhin

2023-08-15 09:30:00 – 2023-08-15 Artolsheim

Bas-Rhin Messe à la chaeplle du Bad à 9h30. A l’issue de la célébration, bénédiction des fruits de la terre et bénédiction des cavaliers avec chevaux et attelages Apéritif à partir de 11h, repas sur réservation Artolsheim

