Grandmas House + Grandma’s Ashes + Mambabites

Post Tenebras Rock, le jeudi 24 mars à 20:00

Grandmas House ] post-punk (UK) ### Grandmas House Post-punk (UK) [Youtube](bit.ly/31DvIwm) | [Facebook](bit.ly/31Dvw06) | [Bandcamp](bit.ly/3ErW82R) | [Instagram](bit.ly/3dx5AG8) Formé fin 2018, le trio punk queer anglais a pris d’assaut la scène musicale de Bristol, en créant un son post-punk frais et captivant qui vous prend à la gorge. Voix rauques, riffs de guitare rapides, batterie percutante, qui se situent entre Motörhead, Courtney Barnett et The Slits. Après un spectacle à guichets fermés avec Gender Roles, Rough Trade a écrit : “Grandmas House fait un punk rock tenace et contagieux qui oscille entre la noirceur obscure des Wytches et le rythme Riot Grrl de Big Joanie”. D’autres critiques les ont décrites comme “peut-être le groupe le plus excitant à sortir de la scène de Bristol depuis IDLES”. ### Grandma’s Ashes Rock Progressif (FR) [Youtube](bit.ly/3ov5gOD) | [Facebook](bit.ly/3ouaom2) | [Bandcamp](bit.ly/3oxpojk) | [Instagram](bit.ly/3dqeftZ) Grandma’s Ashes est un power trio féminin de rock progressif. Depuis quatre ans, le groupe invite à un voyage musical introspectif et transcendant sur les routes de France. Leur premier EP, « The Fates », sorti en janvier 2021, a témoigné d’une vision singulière d’un rock moderne et narratif. Sur les textes sombres, parfois sarcastiques, les voix des trois musiciennes s’entremêlent. Le chant lead, clair et mélodique se sublime au contact d’une instrumentation lourde et millimétrée. S’il constitue une première pièce à l’édifice ou plutôt, à la cathédrale gothique que construit Grandma’s Ashes, le groupe n’a pourtant pas fini de vous incanter. ### Mamabites Punk Rock (CH) [Facebook](bit.ly/3otn4d1) | [Bandcamp](bit.ly/3DxivCw) | [Instagram](bit.ly/3DA2ufc) Mambabites est un quatuor féminin suisse romand mordant dans le punk rock. Le groupe, formé en 2019, nous balance un son énergique et clairement sauvage : des guitares qui grognent, une basse qui rugit et une batterie qui tabasse. Des riffs rapides accompagnés de voix hargneuses et mélodiques et de dchoeurs poignants. BILLETTERIE [PETZI](https://bit.ly/3pttGHA) | [SEE TICKET](bit.ly/3tGFD0k) Prélocs : 16.- | Membres : 10.- | Sur place : 18.- _ATTENTION AUX ARNAQUES ! BILLETS EN VENTE CHEZ NOS PARTENAIRES UNIQUEMENT_ DEVIENS MEMBRE Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](bit.ly/3zI3v3g) ] [INFOS](www.ptrnet.ch)

Prélocs : 16.- | Membres : 10.- | Sur place : 18.-

Post Punk UK, Stoner FR, Punk Rock CH

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T23:59:00