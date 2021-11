Grandma’s Ashes + MAIDAVALE Portail Coucou, 19 novembre 2021, Salon-de-Provence.

Portail Coucou, le vendredi 19 novembre à 21:00

Maidavale crée un rock psychédélique en innovation constante et décalé de ce qui est attendu en la matière, en particulier avec ses rythmes hypnotiques. Après leur première apparition en live en 2014, leur premier album en 2016, « Tales of the wicked West »,a été reçu à bras ouverts et les a lancés comme l’un des nouveaux groupes les plus prometteurs de la scène stoner psyché, enchainant ainsi d’innombrables concerts sur plusieurs mois dans toute l’Europe. Sur leur deuxième album, sorti début 2018, le groupe a produit un son encore plus expérimental qui a confirmé leur place sur la scène rock psyché. « Madness is too pure »a été bien accueilli tant par les critiques que par les fans, car il est audacieux et innovateur, et surtout les concerts du groupe restent constamment loués pour leur musicalité et leur connexion quasi électrique entre les musiciennes et le public.

