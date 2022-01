Grandir, c’est chouette ! Médiathèque Simone Veil Beauce la Romaine Catégories d’évènement: Beauce la Romaine

Loir-et-Cher

Grandir, c’est chouette ! Médiathèque Simone Veil, 7 février 2022, Beauce la Romaine. Grandir, c’est chouette !

Médiathèque Simone Veil, le lundi 7 février à 11:00

La médiathèque Simone Veil est heureuse de vous convier à une séance de cinéma un peu particulière ! Film d’animation à partir de 3/4 ans, suivi de lectures d’albums jeunesse… _Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une « bouteille à la mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !_ Séance de cinéma un peu particulière ! Médiathèque Simone Veil 2 rue de la libération Beauce la Romaine Beauce la Romaine Ouzouer-le-Marché Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T11:00:00 2022-02-07T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beauce la Romaine, Loir-et-Cher Autres Lieu Médiathèque Simone Veil Adresse 2 rue de la libération Beauce la Romaine Ville Beauce la Romaine lieuville Médiathèque Simone Veil Beauce la Romaine Departement Loir-et-Cher

Médiathèque Simone Veil Beauce la Romaine Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauce-la-romaine/