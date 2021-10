Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Grandir c’est chouette – Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy, le samedi 13 novembre à 17:00

Durée :52min Réalisateur : Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco, Célia Tisserant, Arnaud Demuynck **Synopsis** :Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une “bouteille à la mer” ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes ! film d’animation – à partir de 4 ans Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T17:00:00 2021-11-13T17:30:00

