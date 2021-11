GRANDIR AVEC LES ÉCRANS : RENCONTRE Canet, 23 novembre 2021, Canet.

GRANDIR AVEC LES ÉCRANS : RENCONTRE Canet

2021-11-23 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-23 20:30:00 20:30:00

Canet 34800 Canet

De 18h30 à 20h30, à la salle des fêtes, “Grandir avec les écrans, parlons-en” : une rencontre animée par Nicolas Plassard, psychologue pour EPE 34, sur le thème “Écrans en veille, enfants en éveil : comment grandir dans un monde numérique ?” Cette action s’inscrit dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEGT) et répond aux besoins d’information, aux questions et inquiétudes des parents sur la question des écrans dans les familles. Gratuit et ouvert à tous sur inscription. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

