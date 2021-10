Grandilire Andernos-les-Bains, 18 novembre 2021, Andernos-les-Bains.

Grandilire Andernos-les-Bains

2021-11-18 – 2021-11-21

Andernos-les-Bains Gironde Andernos-les-Bains

Le festival “Grandilire” prend possession de la salle du Broustic du jeudi 18 au dimanche 21 novembre.

Interventions d’auteurs-illustrateurs, dédicaces, animations musicales et autres évènements vous sont proposés durant ces 4 jours de festivités. De nombreux auteurs et illustrateurs attendent petits et grands pour ce rendez-vous littéraire en hommage à l’auteur Franck Prévot.

+33 5 56 82 02 95

©Mairie Andernos

Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-10-25 par OT Andernos-les-Bains