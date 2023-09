Atelier inédit cueillette et cuisine de plantes sauvages spécial FETES – Aude à la Nature Grandfontaine Grandfontaine, 1 novembre 2023, Grandfontaine.

Atelier inédit cueillette et cuisine de plantes sauvages spécial FETES – Aude à la Nature Mercredi 1 novembre, 10h30 Grandfontaine Tarifs : Tarif Adulte 80€ ; Tarif 8-12 ans 60€

Atelier Inédit, apprentissage de connaissances en botanique et cuisine végétale avec réalisation de plusieurs recettes végétales simples et délicates pour votre repas de fête aux plantes sauvages

La journée débutera par une reconnaissance des plantes, en les abordant avec nos sens, puis en nous intéressant à la botanique et à leurs propriétés culinaires et médicinales. Nous irons ensuite les cuisiner, pour déguster nos préparations vers 15h accompagnées de vin biologique. Vous repartirez avec les recettes de vos réalisations.

Témoignage de précédents ateliers : « L’atelier cueillette et cuisine de plantes sauvages nous a transporté au cœur d’un univers végétal passionnant. Aude nous guide avec enthousiasme, nous faisant découvrir les plantes locales et les champignons. D’autre part, j’ai apprécié l’ambiance conviviale et la dynamique en cuisine : quel plaisir de réaliser ce menu festif ! ».

Tarif adulte : 80 euros – chèques vacances acceptés. Inscription en MP (paiement en ligne en cours de mise en place)

Conditions : Balade maintenue par temps de pluie.

Paiement nécessaire pour confirmer l’inscription. Pas d’annulation sauf cas de force majeure mais le billet est cessible si vous avez un empêchement.

En cas d’annulation pour cas de force majeure, vous serez remboursé sous 15 jours.

Matériel : chaussures confortables pour la marche (simple et en terrain plat et aisé), affaires de pluie si nécessaire, tablier si souhaité, sac de cueillette ou panier, gants pour la cueillette des orties et couteau, bloc notes herbier ou tel avec application notes pour les enseignements botaniques.

Durée : 7h

Activité organisée par Aude – Animatrice et créatrice de recettes de végétariennes et autonomes

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-inedit-cueillette-et-cuisine-de-plantes-sauvages-aude-a-la-nature

Grandfontaine Grandfontaine Grandfontaine 67130 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-inedit-cueillette-et-cuisine-de-plantes-sauvages-aude-a-la-nature »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-inedit-cueillette-et-cuisine-de-plantes-sauvages-aude-a-la-nature »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T10:30:00+01:00 – 2023-11-01T17:30:00+01:00

2023-11-01T10:30:00+01:00 – 2023-11-01T17:30:00+01:00

Nature Atelier nature