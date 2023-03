Chasse aux œufs Grandfontaine Grandfontaine Catégories d’Évènement: 67130

Grandfontaine

Chasse aux œufs, 7 avril 2023, Grandfontaine Grandfontaine. Chasse aux œufs Chemin du Haut Champ Grandfontaine 67130

2023-04-07 14:30:00 – 2023-04-07 Grandfontaine

67130 Grandfontaine . Les enfants de 3 à 14 ans pourront profiter d’une chasse aux oeufs organisée par le Conseil des Jeunes de Grandfontaine ! Les enfants de 3 à 14 ans pourront profiter d’une chasse aux œufs organisée par le Conseil des Jeunes ! +33 3 88 97 20 09 Grandfontaine

dernière mise à jour : 2023-03-14 par

Détails Catégories d’Évènement: 67130, Grandfontaine Autres Lieu Grandfontaine Adresse Chemin du Haut Champ Grandfontaine 67130 Ville Grandfontaine Grandfontaine Departement 67130 Tarif Lieu Ville Grandfontaine

Grandfontaine Grandfontaine Grandfontaine 67130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grandfontaine grandfontaine/

Chasse aux œufs 2023-04-07 was last modified: by Chasse aux œufs Grandfontaine 7 avril 2023 67130 Chemin du Haut Champ Grandfontaine 67130 Grandfontaine

Grandfontaine Grandfontaine 67130