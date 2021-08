Grandeurs nature Caen, 3 septembre 2021, Caen.

Grandeurs nature 2021-09-03 – 2021-09-12 Le Labo des arts 6, rue Molière

Caen Calvados

L’artiste peintre Raphaëlle Goodearth et le Labo des arts proposent l’ exposition « Grandeurs nature » à découvrir du 3 au 12 septembre.

Raphaëlle Goodearth voyage dans l’imaginaire de la matière entre l’infiniment grand et l’infiniment petit. Son travail porte sur le ressenti intuitif de ce que l’on ne voit pas mais qui existe et que l’on peut ressentir ou imaginer.

L’installation proposée est une déambulation avec des espaces dans la pénombre et de la musique, chacun immergé et transporté dans un état méditatif.

Penser à se munir d’un casque audio ou d’écouteurs pour pouvoir profiter pleinement de l’installation.Vernissage : vendredi 03 septembre à partir de 19H00.

Horaires:Samedi 4 : 14h – 21hDimanche 5 : 14h – 19hDe mardi 7 à jeudi 9 : 16h – 20hVendredi 10 : 16h – 21hSamedi 11 : 14h – 21hDimanche 12 : 14h – 16h

Entrée libre et ouvert à tous·tes, dans le respect des gestes barrières

© Raphaëlle Goodearth

labodesarts14@gmail.com +33 2 31 73 31 90 https://www.labodesartscaen.com/

