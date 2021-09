GRANDES VOIX DE LA POÉSIE CONTEMPORAINE Université Ouverte de Versailles, 14 décembre 2021, Versailles.

GRANDES VOIX DE LA POÉSIE CONTEMPORAINE

Université Ouverte de Versailles, le mardi 14 décembre à 16:30

L’exil et la parole : Edmond Jabès (2), la vie et l’œuvre avec la participation de la fille et de la petite fille du poète PAR DIDIER CAHEN, POÈTE, ESSAYISTE, CHRONIQUEUR AU MONDE DES LIVRES, ANCIEN PRODUCTEUR À FRANCE CULTURE

Sur inscription (Cycle de 6 conférences Tarif Versaillais : 96.16 € – Non Versaillais : 120.20€

L’exil et la parole : Edmond Jabès (2), la vie et l’œuvre avec la participation de la fille et de la petite fille du poète

Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T16:30:00 2021-12-14T18:00:00