Grandes Serres du Jardin des plantes Jardin des Plantes Paris, mercredi 3 janvier 2024.

La nature fait preuve de créativité… Des plantes primitives aquatiques ayant conquis la terre aux végétaux résistant au désert, enfoncez-vous, dans les Grandes Serres, au cœur d’une flore à la vitalité fabuleuse. Un retour aux origines… de l’Homme !

SOUVENT, NATURE VARIE

On y pénètre presque respectueusement, par un péristyle art déco aux allures de cathédrale. Et pour cause… les forêts tropicales humides, à l’honneur de la première serre, sont des sanctuaires de la biodiversité, où un seul hectare peut abriter plusieurs centaines d’espèces d’arbres. D’Afrique, d’Amérique, ou encore d’Asie du Sud-Est, les végétaux forment une jungle rêvée. Cheminez entre les bananiers, les lianes, les fougères et les orchidées, grimpez dans le rocher pour profiter du panorama de la serre, découvrez les adaptations et fonctions des espèces végétales.

IMAGINATION FERTILE

Dans la longue galerie attenante, la chaleur est celle des déserts et milieux arides (États-Unis, Mexique, Sahara, Australie…). Pour la flore, c’est le moment de se montrer créative ! Afin de résister à l’aridité, tout est bon : s’enterrer comme les plantes-cailloux, stocker l’eau dans des tissus à l’image des cactus, se mettre en dormance dans des graines lors des périodes sèches… De cette nécessité naissent aussi des silhouettes étranges — comme la boule, parfaite pour économiser l’eau —, parfois couvertes d’épines ou de poils. Certaines plantes résistent même au feu !

ELDORADO NATUREL

Direction suivante : la Nouvelle-Calédonie ! L’archipel d’Océanie méritait bien une serre dédiée. Sur ces terres, longtemps isolées, les végétaux se sont spécialisés à l’extrême : 76 % des espèces n’existent nulle part ailleurs ! Une spécificité qui fait le bonheur des scientifiques… et des visiteurs du Muséum. La serre leur présente cette flore dans toute sa diversité, à travers cinq milieux : la forêt humide, la forêt sèche, le maquis minier, la savane et la mangrove. L’occasion d’admirer de majestueuses fougères arborescentes locales ou des espèces endémiques devenues rarissimes dans la nature.

RETOUR AUX SOURCES

Une dernière serre retrace la longue histoire de l’évolution des plantes, de leur conquête des terres émergées à l’apparition de la fleur. Une aventure commencée il y a au moins 430 millions d’années, qui a vu se développer plusieurs processus de reproduction. Représentants modernes d’espèces apparues anciennement — fougères, conifères, prêles —, pièces fossiles ou reconstitutions de végétaux éteints peignent un camaïeu de vert d’une beauté envoûtante. Ils montrent combien les plantes sont nécessaires à la constitution de l’atmosphère terrestre, ainsi qu’à l’apparition de la vie animale et donc… de l’Homme.

DE MÉTAL ET DE VERRE

À collection exceptionnelle, écrin grandiose ! Les serres du Jardin des Plantes sont les héritières des orangeries, destinées à protéger des gelées les arbres fragiles de ce que l’on nomme encore le Jardin royal. Leur succèdent la première véritable serre documentée à l’initiative de Sébastien Vaillant au XVIIIe siècle, puis trois constructions dont l’une sous l’égide de Buffon au siècle suivant, finalement détruites. Les édifices visibles aujourd’hui, d’envergure et de style uniques au monde, sont sortis de terre entre 1834 et 1876, marquant un tournant avec l’ajout du métal au verre. Ont suivi un grand jardin d’hiver en 1930 et la serre des déserts et milieux arides en 2005.

NOS AMIES LES PLANTES

Tous ces bâtiments, classés Monument historique, ont été rénovés de 2005 à 2010, à l’occasion d’un chantier sans précédent. Le but ? Leur redonner leur apparence originelle et préserver leur magie, tout en modernisant leur fonctionnement. Quatre serres sont désormais ouvertes au public, au lieu de deux. Elles transmettent, grâce à une scénographie repensée, un message essentiel : pas de vie humaine sans flore. Encore faut-il préserver toute la diversité végétale. Plus facile à dire qu’à faire ? Chaque voyage commence par un premier pas. Faites-le…

