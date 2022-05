Grandes Orgues – Concert de Claude Bouglon Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l’Abbé Finistère Claude Bouglon est professeur honoraire des Conservatoires Nationaux de Musique.

Programme :

Dietrich BUXTEHUDE (1637 Helsinborg- 1707 Lubeck)

Passacaille en ré mineur Bux WV 161

Jean Sébastien BACH (1685 Eisenach – 1750 Leipzig)

Prélude et fugue en si mineur BWV 544

court entracte

Franz LISZT (1811 Raiding – 1886 Bayreuth)

-Evocation à la chapelle sixtine

le misere d’ALLEGRI

l’Ave Verum de MOZART

