Grandes nocturnes du marché de Noël – La bastide enchantée Villeneuve-sur-Lot, 11 décembre 2021, Villeneuve-sur-Lot.

Grandes nocturnes du marché de Noël – La bastide enchantée Villeneuve-sur-Lot

2021-12-11 – 2021-12-11

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

EUR Grandes nocturnes, marché de noël ouvert jusqu’à 21h, patinoire et commerces ouvert jusqu’22h. Et en plus de nombreuses animations dans la bastide enchantée.

Ouverture des commerces, les dimanches 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre.

MAIRIE VSL

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47