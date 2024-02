Grandes marées et pêche à pied Saint-Brieuc, dimanche 10 mars 2024.

En Bretagne, les marées sont particulièrement marquées. Avec un marnage proche des 12m, la Baie de Saint-Brieuc, 5ème Baie du monde par l’amplitude de ses marées, offre un spectacle naturel envoûtant et un superbe terrain de jeu pour la pêche à pied.

Mais c’est quoi ce phénomène de marées ?

Deux fois par jour, le niveau de la mer monte et descend. Ainsi, la mer se retire, puis 6 heures plus tard elle revient. Suivant les coefficients, les marées sont plus ou moins importantes, au-delà de 100, on parle de grande marée. Elles se produisent lorsque terre, lune et soleil sont alignés.

Pour être aux premières loges de ce spectacle naturel, voici une sélection :

– Au cœur de la Réserve Naturelle, sur les hauteurs du GR34 ou depuis la plage de Lermot à Hillion

– Le long des les grèves de Langueux

– Depuis la promenade des Rosaires

– Sur la Pointe du Roselier à Plérin ou la pointe de la Béchue à Pordic

– En surplomb de la piscine d’eau de mer à la plage du casino à Saint-Quay-Portrieux ou de la jetée du port de Binic-Etables-sur-Mer

– Depuis la pointe de Bec de Vir et la plage de Port Goret à Tréveneuc

Toutefois, que ce soit pour la pêche à pied ou bien simplement pour le spectacle du retrait de la mer, aller aux grandes marées, n’est pas une activité sans risque. Ainsi, la prudence doit s’imposer pour ne pas se laisser surprendre. Pour cela, consultez les horaires de marées en Office de Tourisme ou sur notre site internet (calendrier des marées). .

Plusieurs lieux d’observation

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

