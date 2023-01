Grandes marées au « Bout de Monde » sur les traces des moutons de prés salés du Havre de la Vanlée avec Michel JEANNE, guide conférencier Bricqueville-sur-Mer, 25 janvier 2023, Bricqueville-sur-Mer .

Si tout le monde a entendu parlé de la Côte d’Azur, de la Côte de Granit Rose, de la Côte d’Emeraude, de la Côte de Nacre, de la Côte d’Albâtre ou encore de la Côte d’Opale, peu savent qu’entre Granville et Carteret, une succession de 8 havres forment la Côte des Havres.

Le plus méridional est le Havre de la Vanlée, petite rivière d’une quinzaine de kilomètres qui prend sa source à Hudimesnil. Ce haut lieu naturel intact, classé patrimoine naturel en 1988, acheté par le Conservatoire du Littoral en 1992/93 se compose d’un cordon dunaire avec plages, salines et prés salés, royaumes des moutons qui y paissent en liberté jusqu’au « Bout du Monde » au milieu d’une flore aussi diverse que la faune qui l’habite.

Cette balade ne peut se faire que pendant les très grandes marées de vives eaux d’un coefficient d’au moins 95 avec un marnage de 12,50 minimum si la pression atmosphérique n’est pas très élevée.

Or, les 23, 24 et 25 janvier, les grandes marées se succèdent avec des marnages de plus de 13,30 mètres.

Ce 25 janvier au matin, au cours d’une balade qui allie voiture et marche à pied, je me propose de vous rendre témoin de l’incroyable spectacle de l’avancée de la marée sur plus de 5 km.

Après un rendez-vous sur le parking au bout de la route submersible, près du restaurant « la Passerelle » aux Salines à Bricqueville sur Mer, nous empruntons cette même route submersible « à sec » pour atteindre le parking « des bergeries ». Nous y laissons les voitures et partons sur les traces des moutons de prés-salés vers le « Bout du Monde ».

Faune, flore, paysages marins et dunaires forcent le marcheurs à s’arrêter pour écouter ou regarder une des 150 espèces d’oiseaux : ici, l’alouette des champs, là, la bergeronnette printanière, le tout sur un tapis formé par de nombreuses espèces végétales, criblé des terriers du seul mammifère présent, le lapin de garenne et devant le spectacle de la marée envahissant la slikke avant d’engloutir le schorre.

Une fois au « bout du Monde », après en avoir pris plein la vue et les narines, nous repartons en longeant au plus près le schorre submergé par les eaux et retrouvons le parking « des bergeries ».

Une fois remontés dans nos voitures, nous ne pouvons que nous arrêter pour découvrir que la route submersible est recouverte par les flots.

Un spectacle inéluctablement régit par la nature dont on se souvient longtemps.

Tout ce dont vous avez besoin : l’application pl@ntnet une paire de chaussures de marche confortable, un petit sac à dos avec un coupe-vent imperméable haut et bas et une cape imperméable, une paire de jumelles (fortement conseillées voire indispensables) et enfin votre participation pour les prestations du guide.

Michel Jeanne est guide-conférencier bilingue. Angliciste et historien de formation, ancien prof, il est spécialiste des Iles du Canal (Jersey, Guernesey, Aurigny, Sercq, Herm et Chausey) et de Granville. Il fait partager sa passion depuis plus de 30 ans.

RDV sur le parking au bout de la route submersible, près du restaurant « La passerelle » aux Salines

