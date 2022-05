Grandes Journées Antiques : Guerre des Gaules Chassenon Chassenon Catégories d’évènement: Charente

Chassenon

Grandes Journées Antiques : Guerre des Gaules Chassenon, 23 juillet 2022, Chassenon. Grandes Journées Antiques : Guerre des Gaules Chassenon

2022-07-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-24 19:00:00 19:00:00

Chassenon Charente Chassenon EUR Assistez aux fracas des armes à Cassinomagus ! Cassinomagus redonne vie à cette période historique qui a vu la Gaule basculer aux mains des romains : Gaulois, légion et archers romains seront présents pour symboliser cette époque de guerre si célèbre ! contact@cassinomagus.fr +33 5 45 89 32 21 https://www.cassinomagus.fr/ Chassenon

dernière mise à jour : 2022-04-25 par Office de Tourisme Charente Limousine

Détails Catégories d’évènement: Charente, Chassenon Autres Lieu Chassenon Adresse Ville Chassenon lieuville Chassenon Departement Charente

Chassenon Chassenon Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chassenon/

Grandes Journées Antiques : Guerre des Gaules Chassenon 2022-07-23 was last modified: by Grandes Journées Antiques : Guerre des Gaules Chassenon Chassenon 23 juillet 2022 Charente Chassenon

Chassenon Charente