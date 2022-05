Grandes heures de Cluny : Spectacle MISIA SERT Cluny, 19 juillet 2022, Cluny.

Grandes heures de Cluny : Spectacle MISIA SERT Église Saint Marcel Place Saint-Marcel Cluny

2022-07-19 – 2022-07-19 Église Saint Marcel Place Saint-Marcel

Cluny Saône-et-Loire

EUR Misia Sert rassemble un trio composé des célèbres flûtiste Juliette Hurel, pianiste Hélène Couvert et comédienne récitante Julie Depardieu. Le spectacle est dédié aux compositrices du 19ème siècle en première partie puis à Misia Sert, Reine de Paris, muse de grands artistes et compositeurs comme Debussy, Stravinski, Liszt…

Misia Sert joua un rôle important dans la vie culturelle parisienne pendant la première moitié du XXème siècle au point qu’on la surnommait “La Reine de Paris”. Misia est passionnée par les arts et plus particulièrement par la musique ; Julie Depardieu raconte, Juliette Hurel est à la flûte et Hélène Couvert au piano. Ensemble, elles font revivre Misia Sert, égérie et mécène, sans qui bien des chefs-d’œuvre du XXème siècle n’auraient jamais vu le jour.

DEBUSSY – En bateau (Léopold Lafleurance) – Le petit nègre (Jan Merry)

LISZT – Liebestraum (extrait) – FAURÉ – Fantaisie

STRAVINSKY – Serenata d’après Pergolèse, tirée de la suite italienne – Danse russe

DEBUSSY – Pelléas et Mélisande : Une fontaine dans le parc (extraits)

Prélude à l’après- midi d’un faune (Gustave Samazeuilh)

POULENC – 1er et 3e mouvement de la sonate

SATIE – Gymnopédie n°1

RAVEL – La valse (extrait) – Pavane pour une infante défunte (Louis Fleury)

