Grandes Heures de Cluny : Quatuor LUDWIG Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Grandes Heures de Cluny : Quatuor LUDWIG Cluny, 29 juillet 2022, Cluny. Grandes Heures de Cluny : Quatuor LUDWIG Rue du 11 Août 1944 Farinier des Moines de l’abbaye de Cluny Cluny

2022-07-29 – 2022-07-29 Rue du 11 Août 1944 Farinier des Moines de l’abbaye de Cluny

Cluny Saône-et-Loire 27 EUR Sébastien SUREL, 1er violon – Manuel DOUTRELANT, 2nd violon

Padrig FAURE, alto et Anne COPERY, violoncelle Grâce à sa palette sonore infiniment poétique, la connivence et la complicité qui caractérisent ces quatre musiciens ainsi qu’une connaissance du répertoire permettent au public de découvrir des détails jusque-là insoupçonnés. Fondé en 1985 après des premiers prix brillamment obtenus au CNSMD de Paris, le Quatuor Ludwig intègre le cycle de perfectionnement en quatuor à cordes auprès de Bruno Pasquier. Il reçoit également les conseils du chef d’orchestre Sergiu Celibidache et travaille auprès des quatuors Berg, Tokyo, Amadeus, LaSalle et Kolish. Après avoir été primé à de nombreux concours internationaux (fondation Menuhin, concours de Portsmouth, concours Arthur Honegger, concours Vittorio Gui de Florence), les Ludwig sont invités à passer une année à l’Université de Yale auprès du Quatuor de Tokyo avant de devenir “Quatuor en résidence” au CNSMD de Paris. Au fil des années, le Quatuor Ludwig a été invité à donner des concerts dans le monde entier dans des lieux prestigieux tels que le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra-Comique, la Cité de la Musique, le Musée d’Orsay, l’Orangerie de Sceaux, l’auditorium Cziffra de la Chaise-Dieu, le Wigmore Hall de Londres, le Merkin Hall de New-York, le Théâtre National de Taipei ou le Théâtre National de Shanghai. A l’occasion de tournées de concerts, il se produit dans toute l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, le Japon, la Nouvelle- Calédonie, la Corée, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde. Au programme, le Quartet Zatz D 703 en ut mineur, le quatuor n°13 en la mineur Rosamunde de Schubert et le quatuor de Ravel en fa Majeur et autres fantaisies ! lesgrandesheuresdecluny@gmail.com Sébastien SUREL, 1er violon – Manuel DOUTRELANT, 2nd violon

Padrig FAURE, alto et Anne COPERY, violoncelle Grâce à sa palette sonore infiniment poétique, la connivence et la complicité qui caractérisent ces quatre musiciens ainsi qu’une connaissance du répertoire permettent au public de découvrir des détails jusque-là insoupçonnés. Fondé en 1985 après des premiers prix brillamment obtenus au CNSMD de Paris, le Quatuor Ludwig intègre le cycle de perfectionnement en quatuor à cordes auprès de Bruno Pasquier. Il reçoit également les conseils du chef d’orchestre Sergiu Celibidache et travaille auprès des quatuors Berg, Tokyo, Amadeus, LaSalle et Kolish. Après avoir été primé à de nombreux concours internationaux (fondation Menuhin, concours de Portsmouth, concours Arthur Honegger, concours Vittorio Gui de Florence), les Ludwig sont invités à passer une année à l’Université de Yale auprès du Quatuor de Tokyo avant de devenir “Quatuor en résidence” au CNSMD de Paris. Au fil des années, le Quatuor Ludwig a été invité à donner des concerts dans le monde entier dans des lieux prestigieux tels que le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra-Comique, la Cité de la Musique, le Musée d’Orsay, l’Orangerie de Sceaux, l’auditorium Cziffra de la Chaise-Dieu, le Wigmore Hall de Londres, le Merkin Hall de New-York, le Théâtre National de Taipei ou le Théâtre National de Shanghai. A l’occasion de tournées de concerts, il se produit dans toute l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, le Japon, la Nouvelle- Calédonie, la Corée, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde. Au programme, le Quartet Zatz D 703 en ut mineur, le quatuor n°13 en la mineur Rosamunde de Schubert et le quatuor de Ravel en fa Majeur et autres fantaisies ! Rue du 11 Août 1944 Farinier des Moines de l’abbaye de Cluny Cluny

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Cluny Adresse Rue du 11 Août 1944 Farinier des Moines de l'abbaye de Cluny Ville Cluny lieuville Rue du 11 Août 1944 Farinier des Moines de l'abbaye de Cluny Cluny Departement Saône-et-Loire

Cluny Cluny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny/

Grandes Heures de Cluny : Quatuor LUDWIG Cluny 2022-07-29 was last modified: by Grandes Heures de Cluny : Quatuor LUDWIG Cluny Cluny 29 juillet 2022 Cluny Saône-et-Loire

Cluny Saône-et-Loire