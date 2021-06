Grandes heures de Cluny : Orchestre Lutetia Cluny, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Cluny.

Grandes heures de Cluny : Orchestre Lutetia 2021-07-24 20:00:00 – 2021-07-24 22:30:00 Place du 11 août 1944 Cloître de l’abbaye de Cluny

Cluny Saône-et-Loire

16 20 EUR Fondé en 2011 par l’argentin Alejandro Sandler, l’Orchestre de Lutetia a réalisé une centaine de concerts, à la fois en France et à l’étranger (Espagne, Argentine, Mexique). Il est composé de jeunes et talentueux musiciens diplômés des grands conservatoires européens et faisant également parti d’orchestres français renommés.

1er partie :

Haendel: Suite pour 2 trompettes et orchestre à cordes

Solistes: Simon Fournier, Alejandro Sandler

Vivaldi : Concerto pour 4 Violons en Si minor

Solistes: Lucile Kasedo, Aramis Monroy, Odile Lespérance, Alexandre Cottin

Purcell : Suite Abdelazer

Vivaldi : Concerto pour flute piccolo et orchestre à cordes

Soliste Naie Dutrieux

?

2eme partie :

Purcell : Musique pour la reine Mary (Marche funèbre et Canzona)

Bach : concerto pour 2 violons et orchestre

Solistes: Aramis Monroy, Alexandre Cottin

Haendel : Sarabande

Serge Paloyan : Concerto L’Arménien

Soliste: Simon Fournier

lesgrandesheuresdecluny@gmail.com

Fondé en 2011 par l’argentin Alejandro Sandler, l’Orchestre de Lutetia a réalisé une centaine de concerts, à la fois en France et à l’étranger (Espagne, Argentine, Mexique). Il est composé de jeunes et talentueux musiciens diplômés des grands conservatoires européens et faisant également parti d’orchestres français renommés.

1er partie :

Haendel: Suite pour 2 trompettes et orchestre à cordes

Solistes: Simon Fournier, Alejandro Sandler

Vivaldi : Concerto pour 4 Violons en Si minor

Solistes: Lucile Kasedo, Aramis Monroy, Odile Lespérance, Alexandre Cottin

Purcell : Suite Abdelazer

Vivaldi : Concerto pour flute piccolo et orchestre à cordes

Soliste Naie Dutrieux

?

2eme partie :

Purcell : Musique pour la reine Mary (Marche funèbre et Canzona)

Bach : concerto pour 2 violons et orchestre

Solistes: Aramis Monroy, Alexandre Cottin

Haendel : Sarabande

Serge Paloyan : Concerto L’Arménien

Soliste: Simon Fournier